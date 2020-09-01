Ибрагимович останется в «Милане» еще на год

Итальянский футбольный клуб «Милан» подписал новое соглашение со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Новый контракт действует до 30 июня 2021 года.

38-летний швед проведет еще один сезон в составе итальянского клуба. Футболист вернулся в «Милан» в январе 2020 года и забил 11 голов в 20 матчах серии A, говорится на официальном сайте клуба.

До этого Ибрагимович уже играл за красно-черных с 2010 по 2012 год. Он по разу выиграл с «Миланом» чемпионат (2010/11) и Суперкубок Италии (2011).

Златан Ибрагимович — один из самых титулованных футболистов мира. Швед становился чемпионом почти всех стран, за футбольные клубы которых он играл.

Ибрагимович был в составе «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ), «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».