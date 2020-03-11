World Athletics рассмотрит возможность изменения статуса ВФЛА

Изменение статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) будет вновь рассмотрено на заседании совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), которое состоится в Монако с 11–12 марта в штаб-квартире организации.

По данным ТАСС, обсуждение пройдет в рамках чемпионата мира по легкой атлетике в помещении. В минувшем году совет приостановил восстановление членства ВФЛА. Причиной стало дело Данила Лысенко, которого уличили в попытке скрыть нарушение антидопинговых правил при помощи поддельных медицинских справок.

Направленные ВФЛА объяснения независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) счел неубедительными. AIU предложило исключить ВФЛА из состава, так как усмотрело желание экс-руководителей федерации признать вину «перед лицом доказательств».

Президиум федерации 3 марта подал в отставку, а Минспорта РФ до 1 марта приостановило госаккредитацию ВФЛА. После переизбрания руководства федерации новый ее глава Евгений Юрченко направил в World Athletics официальные письма с признанием ошибок предшественников.

Документ получил одобрение главы организации Себастьяна Коу, который встретился с ведущими легкоатлетами России.