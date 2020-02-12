Минспорта объяснилось по «делу Лысенко»

Министерство спорта РФ направило в Международную федерацию легкой атлетики (World Athletics) письмо с объяснениями по делу прыгуна Данила Лысенко. Его уличили в фальсификации медсправки, объясняющей пропуск допинг-теста.

Как утверждает газета «Коммерсант», таким образом ведомство выполнило ключевое требование федерации. В письме в World Athletics перечислены все меры, предпринятые российскими спортивными властями для радикального реформирования Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и восстановлению ее статуса.

В январе независимый дисциплинарный орган Athletics Integrity Union (AIU) рекомендовал Совету World Athletics исключить ВФЛА из-за дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. У международной федерации были основания полагать, что его покрывает руководство ВФЛА. В частности, ее президент Дмитрий Шляхтин. В результате процесс восстановления ВФЛА в правах был приостановлен.

В заявлении министерства, на которое ссылается издание, не сказано, о каких именно мерах идет речь в направленном письме. Скорее всего, имеется в виде «беспрецедентное, но единственно правильное» решение главы ведомства Олега Матыцина о приостановке государственной аккредитации ВФЛА.