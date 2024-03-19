Спорт 19 марта 2024, 08:27 WADA заявило, что Валиевой пожертвовали в допинговом деле Гендиректор WADA Ниггли: Валиевой пожертвовали ради защиты давших ей препарат Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Юной фигуристкой Камилой Валиевой пожертвовали ради защиты тех, кто дал ей запрещенный препарат. Об этом заявил гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

«Это допинговое дело имеет неприятный вкус, потому что наказание понесла только несовершеннолетняя спортсменка, которой пожертвовали ради защиты лиц, давших ей запрещенный препарат. Этот вопрос мы рассматриваем в процессе пересмотра кодекса WADA, касающегося всех стандартов, которые к нему прилагаются», — процитировал его «Чемпионат».

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Агентство намерено обсудить возможность ужесточения существующих правил — склонение несовершеннолетних к употреблению допинга должно грозить пожизненной дисквалификацией, продолжил Ниггли. Пока окружение спортсменов часто находится вне спортивной юрисдикции — в связи с этим гендиректор WADA призвал правительство принимать соответствующие законы.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обвинила в допинговом скандале с Валиевой тренера Этери Тутберидзе. По ее словам, спортсмены никогда не возьмут таблетку из рук врачей — только у тренера.