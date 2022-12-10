Спорт 10 декабря 2022, 14:12 WADA отказалось давать комментарии по делу Валиевой ТАСС: WADA не станет комментировать детали слушаний фигуристки Валиевой РИА «Новости»

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отказалось комментировать нюансы подготовки к слушаниям по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом ТАСС заявили в пресс-службе агентства.

«Комментарии по делу Валиевой дать мы не можем. По этому делу продолжается разбирательство», — подчеркнули в WADA.

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Спортивный арбитражный суд принял апелляцию агентства по делу россиянки 14 ноября. В заявлении CAS говорилось, что Российское антидопинговое агентство не уложилось в разумные сроки рассмотрения дела Валиевой.

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WADA потребовало от CAS признать фигуристку виновной в нарушении антидопинговых правил и назначить ей дисквалификацию сроком на четыре года, полностью аннулировав все результаты с 25 декабря 2021 года, включая золотую медаль Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

Допинг-проба Валиевой, взятая до Олимпиады, дала положительный ответ на запрещенное вещество триметазидин. Об этом стало известно в ходе олимпийского турнира, на котором спортсменка одержала победу в командном турнире.