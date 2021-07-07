Вылетевший с Олимпиады российский гребец рассказал, откуда в его крови допинг

Российский спортсмен Павел Сорин, который лишился участия в Олимпиаде в Токио из-за допинга, объяснил нахождение запрещенного вещества в пробах. Якобы его добавили в пробы.

В анализы вещество могло попасть только в промежуток с 1 по 16 июля, заявил Сорин. Его слова привели «Невские Новости».

«Накануне сбора в Греции мы сдавали допинг-тест, он был чист. Следовательно, вещество могло попасть в организм только на заключительном сборе, который проходил с 1 по 16 июня», — подчеркнул гребец.

Сорин добавил, что после положительного теста сдал кровь в частной лаборатории в Москве. Результаты исследования пока не пришли. Если запрещенные препараты действительно были в организме, то анализ на них укажет.

«Если частный тест тоже окажется положительным, то будет проводиться разбирательство о том, кто это мог сделать, и кому это было нужно», — сказал спортсмен.

Он допустил, что «это было сделано кем-то специально». Себя и своего партнера Никиту Моргачева гребец назвал профессионалами, которые четко следят за попадающим в организм.