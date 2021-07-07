В Госдуме раскритиковали попавшихся на допинге гребцов

Никита Моргачев и Павел Сорин пропустят Игры в Токио из-за того, что в их допинг-пробах обнаружен мельдоний. На эту новость жестко отреагировал депутат Госдумы Игорь Лебедев, назвав поведение гребцов олимпийской сборной хамством и свинством. Об этом сообщила «Газета.ру».

Лебедев добавил, что культурных слов по отношению к таким спортсменам просто нет. Из-за подобных скандалов Россию и так уже лишили флага и гимна, а завтра, по словам политика. Могут лишить права принимать участие в международных соревнованиях.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло мельдоний в список запрещенных препаратов еще в сентябре 2015 года. Его употребление повлекло серьезные проблемы для многих российских спортсменов.