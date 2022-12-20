Спорт 20 декабря 2022, 11:17 Встречу сборной Аргентины на родине после победы на ЧМ-2022 показали на видео Сборная Аргентины вернулась на родину после победы на ЧМ-2022 в Катаре Twitter

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Футболисты сборной Аргентины вернулись на родину после победы на чемпионате мира в Катаре. В Сети появились кадры встречи игроков в аэропорту Буэнос-Айреса.

На встречу новых чемпионов мира собрались журналисты и официальная делегация, к самолету подвезли трап с красной ковровой дорожкой. Первым из самолета вышел Лионель Месси с золотым трофеем, за ним проследовали главный тренер национальной команды Лионель Скалони и остальные футболисты.

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Днем во вторник аргентинская команда отпразднует победу в центре Буэнос-Айреса, проехав по городу на чемпионском автобусе.

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Сборная Аргентины в финале чемпионата мира победила команду Франции. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти удачливее оказались южноамериканцы — 4:2.

Лионеля Месси признали лучшим футболистом турнира. За семь матчей на чемпионате мира он забил семь мячей, их них три — с пенальти.

После финала ЧМ-2022 президент России Владимир Путин позвонил своему аргентинскому коллеге Альберто Фернандесу и поздравил его с победой.