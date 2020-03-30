Встреча Нурмагомедова и Фергюсона отменилась из-за коронавируса

Нурмагомедов не смог выехать из России из-за закрытых границ. Такие меры приняли власти страны, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Предполагалось, что бой пройдет 18 апреля.

По словам российского спортсмена, он продолжит свои тренировки в Дагестане. Однако пока не понимает «к чему» готовиться. Нурмагомедов уточнил, что представители UFC ищут нового соперника для американца.

Он также заметил, что турнир UFC 249, вероятно, пройдет в Соединенных Штатах.

Фергюсон на личной странице в Twitter заявил, что его коллега из Дагестана «прячется в России».

Ранее Нурмагомедов-старший говорил о том, что новости о переносе встречи Хабиба и Фергюсона из США — неправда. «Конечно [продолжает тренироваться]. А вдруг скажут: „Давайте в России [бой] проведем“. Что мы тогда должны ответить? Будем готовиться в том же режиме. Пашем», — пояснил он.