Нурмагомедов продолжил готовиться к бою с Фергюсоном, несмотря на пандемию. Есть надежда на бой в России

Нурмагомедов-старший заявил, что информация о переносе боя Хабиба с Фергюсоном из США — это слухи. Сам боец активно продолжает тренировки в Дагестане.

В беседе с «360» отец и тренер российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын продолжает подготовку к бою с американцем Тони Фергюсоном. Тренируется российский спортсмен сейчас у себя на родине в Дагестане. Точной информации о переносе боя из Нью-Йорка у собеседника нет.

«Конечно [продолжает тренироваться]. А вдруг скажут: „Давайте в России [бой] проведем“. Что мы тогда должны ответить? Будем готовиться в том же режиме. Пашем», — заявил Нурмагомедов-старший. Ранее он сообщил, что бой с Фергюсоном с гарантией не состоится в Соединенных Штатах из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса.

Фергюсон обвинил Хабиба, что тот воспользовался ситуацией с эпидемией и сейчас «прячется от него в России». Встреча спортсменов должна была состояться в Нью-Йорке 18 апреля. Сейчас судьба поединка остается неизвестной — в мире бушует коронавирус, а от UFC официального заявления пока не было.