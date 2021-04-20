Все 55 ассоциаций-членов УЕФА официально выступили против Суперлиги

Все 55 ассоциаций-членов УЕФА единогласно одобрили декларацию против Суперлиги. Информация об этом появилась на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

«Мы все вместе противостоим этому сумасбродному проекту. Футбольная ассоциация Англии и премьер-лига, <…> и 55 наших национальных ассоциаций единогласно выступают против этих циничных планов, которые полностью противоречат тому, каким должен быть футбол», — заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

Он также назвал идею создания Суперлиги плевком в лицо всем, кто любит футбол, а также всему обществу в целом. Чеферин отметил, что делается все, чтобы этот проект не осуществился.

Возглавляющий Международную федерацию футбола Джанни Инфантино ранее раскритиковал создание Европейской Суперлиги. О вступлении в Суперлигу объявили «Ювентус», «Милан», «Интер», «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед». Участвовать должны 20 клубов, а 15 будут в качестве постоянных игроков.