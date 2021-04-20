Глава ФИФА высказался против создания Суперлиги

Возглавляющий Международную федерацию футбола Джанни Инфантино раскритиковал создание Европейской Суперлиги. Об этом сообщила «Газета.ru».

«В ФИФА мы можем только категорически не одобрить создание Суперлиги, которая является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА. Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации», — заявил Инфантино.

Накануне о вступлении в Суперлигу объявили «Ювентус», «Милан», «Интер», «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Тоттенхэм», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед». Участвовать предполагают 20 клубов, 15 будут в качестве постоянных игроков.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин рассказал, что клубы, принявшие участие в Суперлиге, не будут представлены на международных и национальных чемпионатах.