Спорт 26 декабря 2023, 17:41 Восьмилетний российский шахматист обыграл победителя Олимпиады на чемпионате мира Восьмилетний россиянин обыграл чемпиона шахматной Олимпиады на ЧМ Unsplash

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Восьмилетний российский шахматист обыграл победителя Всемирной олимпиады из Узбекистана Жахонгира Вахидова в первом раунде чемпионата мира по рапиду в Самарканде. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мальчик играл черными фигурами. На 34-м ходу он предложил ничью, но его соперник отказался. Фатальным оказался ход белым конем, после чего россиянин в семь ходов довел партию до победы.

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Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира достигает одного миллиона долларов. В октябре школьник выиграл первенство Азии по блицу среди участников до восьми лет. Россиянин набрал максимум очков.

В начале декабря стало известно, что спортсменка из Подмосковья Маргарита Лысенко выиграла две медали на всероссийских соревнованиях по шахматам. Она заняла второе место в финале Рапид Гран-при России и третье — в финале Блиц Гран-при России.