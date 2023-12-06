Подмосковье 06 декабря 2023, 14:59 Шахматистка из Подмосковья стала призером двух всероссийских турниров Федерация шахмат Московской области

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Спортсменка из Подмосковья Маргарита Лысенко выиграла две медали на всероссийских соревнованиях по шахматам. Она заняла второе место в финале Рапид Гран-При России и третье — в финале Блиц Гран-При России.

Как рассказали в Минспорте Подмосковья, турнир прошел с 1 по 3 декабря в Ханты-Мансийске. Там за победу боролись 14 человек. На следующий день, 4 декабря, Маргарита выиграла бронзу в финале Блиц Гран-При России.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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