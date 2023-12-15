Олимпиада 15 декабря 2023, 14:32 ОКР не станет финансировать спортсменов с нейтральным статусом Поздняков: ОКР не профинансирует выступающих в нейтральном статусе спортсменов РИА «Новости»

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Олимпийский комитет России (ОКР) не сможет оказать финансовую поддержку спортсменам, которые решат выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе. Об этом заявил глава комитета Станислав Поздняков на ежегодном Олимпийском собрании.

«ОКР полностью отказывается от финансирования спортсменов, которые захотели стать нейтральными. Если спортсмен решил ехать на Олимпиаду, то ему нужно следовать правилам МОК, где необходимо отказаться от своего Олимпийского комитета», — процитировало его издание Sport24.

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Те, кто принял условие Международного олимпийского комитета, также не получат от ОКР выплаты, о которых комитет «заявлял ранее», добавил Поздняков.

Глава ОКР назвал тему «болезненной» и констатировал, что по ней высказываются полярные мнения. Можно понять спортсменов, желающих выступать на международных соревнованиях, но согласие на «нейтрализацию» делает участника «заложником чужих интересов», отметил Станислав Поздняков. Он призвал спортсменов досконально разобраться в предлагаемых условиях, прежде чем принимать решение.

На данный момент квоты на участие в Олимпиаде в Париже получили лишь шесть россиян.