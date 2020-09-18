Волгоградский «Ротор» пропустит матч с «Ростовом» из-за коронавируса

Футбольный клуб «Ротор» из Волгограда ушел в самоизоляцию. Сине-голубые не полетят в Ростов-на-Дону на матч с местной командой, следуя рекомендациям Роспотребнадзора.

«Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с „Ростовом“, которая должна состояться 19 сентября на „Ростов Арене“», — сообщил официальный сайт команды.

В пресс-службе добавили, что состояние футболистов, у которых выявили COVID-19, стабильное. Спортсмены сидят по домам, а все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на коронавирус.

На прошлой неделе у семи игроков «Ротора» выявили COVID-19. Из-за этого отменили матч с «Краснодаром». В соответствии с регламентом РПЛ волгоградцы получили техническое поражение со счетом 0:3.

С начала пандемии в Волгоградской области выявили 13 869 случаев COVID-19. Регион занимает 17-е место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.