В футбольном клубе «Ротор» у семи человек тесты на коронавирус показали положительный результат. Из-за этого матч с «Краснодаром» решили отменить.

Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ. Семь положительных результатов на коронавирус в команде обнаружили 12 сентября. Заболевших изолировали от остальной команды.

13 сентября остальные представители «Ротора» сдали повторные тесты. В результате коронавирусную инфекцию подтвердили еще у нескольких человек. РПЛ отметила, что на момент публикации сообщения «не получила итоги расследования и решение о допуске к матчу от управления Роспотребнадзора по Волгоградской области». Из-за сложной эпидемической обстановки в команде игру 7-го тура РПЛ «Ротор» — «Краснодар» решили отменить. Это связано с невозможностью обеспечить безопасность проведения матча.

В результате волгоградская команда, в соответствии с регламентом Российской премьер-лиги, получит техническое поражение со счетом 0:3.