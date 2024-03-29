Спорт 29 марта 2024, 14:10 Во Франции отвергли опасения по поводу безопасности церемонии открытия ОИ МВД Франции отвергло беспокойство вокруг безопасности открытия ОИ в Париже РИА «Новости»

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На фоне сообщений ряда СМИ об опасениях вокруг безопасности церемонии открытия Олимпийских игр в Париже МВД Франции опровергло слухи на этот счет. Ситуацию прокомментировали РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

Представители ведомства подчеркнули, что Главное управление внутренней безопасности (DGSI) отвергает любое беспокойство по поводу церемонии открытия Олимпийских игр, которая пройдет 26 июля в столице страны.

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Ранее о том, что спецслужбы Франции рекомендовали изменить формат церемонии открытия ОИ, поскольку планируемый парад спортсменов на набережной Сены несет слишком много рисков на фоне террористической угрозы, сообщила радиостанция Europe 1.

Уровень террористической угрозы во Франции повысили до наивысшего. Такое решение приняли после заседания совета по обороне, которое лидер страны Эммануэль Макрон созвал после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявлял об «исключительных мерах» по борьбе с терроризмом в республике.