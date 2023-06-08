Эксклюзив 08 июня 2023, 21:41 «Вложили деньги в бренд». Переходом в американский клуб Месси повторил путь Пеле Спортивный журналист Шпитальник: Месси для «Интер Майами» — вложение денег в свой бренд РИА «Новости»

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Футболист Лионель Месси объяснил свой переход из клуба «Пари Сен-Жермен» в американскую команду «Интер Майами» заботой о своей семье, которая оказалась под серьезным давлением из-за повышенного внимания. Как пояснил в беседе с «360» спортивный обозреватель и шеф-редактор газеты «Футбольный курьер» Виктор Шпитальник, для американского клуба привлечение Месси — это вложение денег в свой бренд.

Он подчеркнул, что фактически аргентинец повторил судьбу легендарного футболиста Пеле, который заканчивал свою карьеру в американском клубе «Космос», про который никто не знал до прихода знаменитого спортсмена.

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«После прихода Пеле о „Космосе“ заговорил весь мир. Мне кажется, что ситуация с „Интер Майами“ точно такая же. Контрактом с Месси клуб вложил деньги в раскручивание своего бренда», — заявил Шпитальник.

Он добавил, что не особо верит в заявление Месси, который объяснил свой переход повышенным вниманием к своей персоне. Потому что пока он действующий футболист, он все равно останется популярной фигурой. А с учетом уровня американской футбольной лиги там он станет настоящей звездой.

Эксперт добавил, что скорее всего, выбор действительно связан с семьей Месси, которую в Европе никто не оставлял в покое. В США ей может быть намного спокойнее. Говоря о возможном возвращении футболиста в Европейские клубы Шпитальник напомнил, что сам спортсмен заявил о намерении играть только в «Барселоне». Но его последние переговоры перед переходом в «Интер Майами» с директором и главным тренером испанского клуба закончились ничем.

Возможно, что через два года, когда его контракт закончится, он сможет вернуться в «Барселону». Но нужно посмотреть, на какой стадии будет его карьера к этому времени.

Месси подписал контракт с американским клубом «Интер Майами» на общую сумму 200 миллионов долларов. За «Пари Сен-Жермен» футболист выступал с 2021 года. Он забил 32 гола и сделал 35 результативных передач за 74 игры.