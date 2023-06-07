Спорт 07 июня 2023, 22:47 Месси подтвердил переход в «Интер Майами» Месси продолжит карьеру в американском клубе Дэвида Бекхэма «Интер Майами» РИА «Новости»

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Лионель Мессии подтвердил переход в американский клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Об этом футболист сообщил в интервью испанской газете Mundo Deportivo.

«Я принял решение, что поеду в Майами. Я хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье», — сообщил Месси.

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Американский «Интер Майами» сделал предложение Месси на четырехлетний контракт на общую сумму 200 миллионов долларов. Французский «Пари Сен-Жермен» заявил об уходе аргентинца, выступавшего за парижскую команду с 2021 года.

Игрок провел в составе ПСЖ 74 матча. Он отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Месси стал дважды чемпионом Франции. Один раз он победил в суперкубке страны.

Ранее сообщалось, что аргентинский нападающий Лионель Месси согласился на предложение перейти в американский футбольный клуб «Интер Майами».