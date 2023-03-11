Спорт 11 марта 2023, 14:25 Владивостокский ХК «Адмирал» выбил «Салават Юлаев» из Кубка Гагарина ХК «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в следующий раунд Кубка Гагарина РИА «Новости»

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Владивостокский ХК «Адмирал» на своем льду обыграл уфимский «Салават Юлаев» и впервые в истории вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ. Сенсационную победу со счетом 3:2 команде хозяев принесли шайбы Шэна, Емца и Берлева.

Встреча состоялась на стадионе «Фетисов-Арена». Это был шестой матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

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Счет в игре открыл нападающий уфимцев Александр Хмелевски. Во втором периоде хозяева забросили дважды — результативными действиями отметились Павел Шэн и Иван Емец. В середине третьего отрезка «Салават Юлаев» отыгрался благодаря дублю Хмелевски, но под занавес встречи победную точку поставил игрок «Адмирала» Антон Берлев.

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«История на ваших глазах», — сообщила пресс-служба владивостокцев в Telegram-канале.

Ранее «Витязь» из Московской области одержал свою первую победу в рамках плей-офф КХЛ. Подмосковные спортсмены переиграли хоккеистов ярославского «Локомотива» со счетом 1:0. Единственную шайбу забросил капитан команды Владимир Галузин. До этого команда выступала в раунде плей-офф в 2017 и 2020 годах.