Подмосковье 02 марта 2023, 11:03 Подмосковная команда «Витязь» впервые выиграла в матче плей-офф КХЛ

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Хоккейная команда «Витязь» из Подмосковья впервые одержала победу в матче плей-офф КХЛ со счетом 0:1. Соперников стал ярославский «Локомотив». Об этом сообщили в Минспорте региона.

Победную шайбу на первой минуте дополнительного периода забил капитан команды Владимир Галузин. Хорошую работу также показал вратарь Максим Дорожко, отразивший 34 броска.

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Ранее «Витязь» играл в плей-офф в 2017 и 2020 годах против команд СКА и ЦСКА, завершая матчи не в свою пользу. Победа стала первой за 13 игр в Кубке Гагарина.

Следующий матч пройдет в Ярославле 3 марта.

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