Владивосток подаст заявку на проведение Олимпиады

Владивосток будет бороться за проведение Олимпиады 2036 года. Об этом заявил мэр города Константин Шестаков в ходе Восточного экономического форума.

«Мы точно заявимся на Универсиаду. Понятно, что шансы не так высоки, но мы хотим заявиться на Олимпиаду 2036 года, на „Экспо“», — заявил Шестаков на сессии «Развиваем ДВ: как привлечь инвестиции на Дальний Восток».

По его словам, эти мероприятия позволят городу создать там дополнительно инфраструктуру, которая повысит качество жизни во Владивостоке.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами летних Олимпийских игр в Токио заявил о том, что Россия будет подавать заявки на проведение летней Олимпиады в 2036 году.

«Рассматривается. Готовятся заявки. Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему», — отметил он.

Летняя Олимпиада в этом году проходила в Токио с 23 июля по 8 августа. Россиийская сборная завоевала 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали, заняв пятое место в общем зачете.