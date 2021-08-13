Россия готовит несколько заявок на проведение летней Олимпиады в 2036 году. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, среди кандидатов Казань и Санкт-Петербург.

Глава российского МИД встретился с российскими олимпийцами, вернувшимися из Токио. Лавров рассказал, что сейчас готовится несколько заявок на проведение летних Олимпийских игр — 2036.

«Готовятся заявки. Несколько городов, точно совершенно Питер, Казань, по-моему», — процитировал министра РЕН ТВ.

Дипломат отметил, что принимать решение о проведении Олимпиады — не в компетенции внешнеполитического ведомства. Такие вопросы должно рассматривать правительство.

Лавров при этом рекомендовал городам не затягивать с подачей заявки.

Глава Минспорта Олег Матыцин ранее заявлял, что среди российских городов, которые могут принять летние Игры в 2036 году, будет жесткая конкуренция. В Госдуме отмечали, что организовать соревнования мог бы любой из городов-миллионников, поскольку вся необходимая инфраструктура для этого уже имеется. В числе таких городов-кандидатов называли в том числе Новосибирск и Владивосток.

Россия на прошедшей Олимпиаде в Токио завоевала 71 награду, заняв пятое место в медальном зачете и третье по общему количеству медалей.