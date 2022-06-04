Владелец «Спартака» заявил, что на тренера и директора ФК давили из посольства Италии

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Паоло Ваноли и спортивный директор Лука Каттани продолжили работу в России, несмотря на сильное давление со стороны итальянского посольства. Об этом во время церемонии празднования столетия клуба заявил председатель совета директоров Леонид Федун.

Каттани занял пост в московском «Спартаке» в конце декабря 2021 года. Ранее он пять сезонов подряд возглавлял скаутский отдел во французском «Пари Сен-Жермен». Ваноли в декабре сменил на посту главного тренера португальца Руя Виторио.

«Большое спасибо Каттани за ту работу, которую он провел. Человек не побоялся променять теплое и очень удобное место в Париже, в мировом клубе „ПСЖ“, на гигантский челлендж в „Спартаке“. Несмотря на давление со стороны посольства Италии, он и Паоло Ваноли остались в России, продолжают работать с нами», — заявил Федун на церемонии.

«Спартак» обыграл «Динамо» в финальном матче Кубка России со счетом 2:1. Болельщики назвали противостояние команд захватывающим, красно-белые выиграли эту награду впервые за 19 лет.