Красно-белые цвета победы. Как «Спартак» получил первый за 19 лет Кубок России

Футболисты «Спартака» обыграли соперников из «Динамо» в финальном матче Кубка России. Встреча проходила в «Лужниках» и завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. На игру пришли посмотреть более 69 тысяч человек. Болельщики назвали противостояние команд захватывающим, а праздник футбола — полностью удавшимся.

Победа «Спартака»

Финал Кубка России между столичными командами «Спартак» и «Динамо» начался в 17:00 в воскресенье, 29 мая. Матч проходил на стадионе «Лужники» в Москве. Нападающий красно-белых Александр Соболев открыл счет на 10-й минуте игры. После гола футболист заплакал и закрыл лицо поднятой вверх футболкой. Под игровой формой у спортсмена оказалась белая футболка с фотографией его покойной матери и надписью: «Мама, это все для тебя». Забитый мяч Соболев посвятил ей.

Источник фото: vk.com/fcsm_official

После первого тайма «Спартак» лидировал со счетом 1:0. Но количество голов сравнялось, когда полузащитник Арсен Захарян ударил по мячу из-за штрафной, а защитник красно-белых Жиго неудачно выставил ногу и отправил рикошет в свои ворота.

При этом счет игры оставался равным совсем недолго. Атакующий полузащитник «Спартака» Промес совершил рывок прямо с середины поля и забил гол в ворота команды соперников. Судьи дали «Динамо» возможность реализовать пенальти из-за допущенного фола, но полузащитник Даниил Фомин впервые за свою карьеру отправил мяч мимо ворот красно-белых. В итоге Кубок России достался футболистам «Спартака». Матч завершился со счетом 2:1.

Красно-белые выиграли эту награду впервые за 19 лет. В последний раз команда завоевывала трофей в сезоне 2002/03. Этот Кубок России стал для «Спартака» четвертым в истории клуба. В активе «Динамо» всего один трофей. Команда побеждала в Кубке России в 1995 году.

Посмотреть на игру «Спартака» и «Динамо» пришли 69 306 болельщиков. Причем вместимость «Лужников» составляет 73 189 мест. Такая посещаемость стала рекордной для Кубка России.

«То, что матч прошел в „Лужниках“ и собрал столько болельщиков, супер. Праздник футбола удался. И то, что сегодня были полные трибуны, думаю, сыграло в пользу „Спартака“. „Лужники“ в моем понимании — это все же в большей степени спартаковский стадион, и болельщики в свое время чувствовали себя там очень комфортно и уютно и тепло поддерживали команду», — сказал РИА «Новости» футболист и тренер Юрий Ковтун.

Уход Бакаева и Шварца

После объявления победы, полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев заявил, что покидает команду. Во время игры спортсмен находился на скамейке запасных.

«Я ухожу, это был мой прощальный матч», — привело слова Бакаева издание «Спорт-Экспресс».

Также о своем уходе сообщил главный тренер «Динамо» Сандро Шварц. Немец отметил, что мир серьезно изменился, но он должен был пройти свой путь с командой до конца.

«Я принял решение остаться до конца, но сегодня была моя заключительная игра. Моя команда — это исключительные люди, невероятные. <...>Я рад, что я возглавлял „Динамо“» — подчеркнул Шварц.

Он возглавлял московский футбольный клуб с осени 2020 года.

«Бились до самого конца»

После завершения игры о победе своей команды высказался главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли.

«Никогда не видел ничего подобного! Эмоции и восторг не описать, спасибо сопернику, спасибо моим футболистам, мы бились до самого конца. И, конечно, спасибо болельщикам — эта победа для них. Что думал во время пенальти? Я хочу насладиться победой», — сказал он в эфире телеканала «Матч Премьер».

Источник фото: vk.com/fcsm_official

Своими эмоциями поделился и помощник президента России Игорь Левитин. По его словам, игра ни в чем не уступила финальному матчу Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

«Матч очень понравился, концовка держала в напряжении. Не было каких-то ожиданий по поводу пенальти „Динамо“, но интрига была вплоть до финального свистка», — заявил Левитин журналистам.

Как отметил министр спорта Олег Матыцин, итог противостояния «Спартака» и «Динамо» был логичным.

«Матч супер! Что касается развязки, мне кажется, все закончилось логично. Считаю, „Спартак“ победил справедливо. Файеры? Я их даже не заметил, был полностью поглощен происходившим на поле», — поделился он.

Футболисты «Спартака» решили разрядить официальную обстановку на пресс-конференции. Они ворвались в помещение, где журналисты брали интервью у Ваноли, и стали обливать тренера водой.

Ликование фанатов

Еще больше победе «Спартака» радуются фанаты команды. Еще на стадионе они хором спели песню певицы МакSим «Знаешь ли ты», а затем отправились праздновать на улицы города.

В столице болельщики танцевали, прыгали, жгли фаеры и кричали: «Оле! Оле!». Воодушевленную толпу фанатов снимали на видео прохожие.

Не всем болельщикам удалось попасть на игру в «Лужники». Некоторые смотрели матч дома, а кто-то отправился болеть за любимую команду в спорт-бар. Атмосфера в заведениях была особенной.

Ликование фанатов красно-белых будет продолжаться всю ночь, а «Спартаку» теперь предстоит встретится с петербургским «Зенитом» на Суперкубке.