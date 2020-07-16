Владелец «Спартака» обиделся на судейство во время встречи с «Ахматом»

Владелец столичного «Спартака» Леонид Федун предложил запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит. Так он отреагировал на судейство во время домашнего матча команды против грозненского «Ахмата».

15 июля «Спартак» победил «Ахмат» со счетом 3:0 в матче 29-го тура чемпионата России по футболу. При этом в первом тайме судья Алексей Сухой сначала назначил пенальти в ворота «Ахмата», а когда мяч уже стоял на точке, отменил свое решение. Также рефери не назначил 11-метровый, после того как защитник грозненцев Андрей Семенов, падая, коснулся мяча рукой.

Все три засчитанных гола «Спартак» забил в ворота соперника во втором тайме.

Федун после матча заявил: «Мы ничего не можем поменять. Предлагаю запустить хештег #СудитеСпартакКакЗенит — тогда мы будем чемпионами».

«Зенит» еще 5 июля обеспечил себе победу в чемпионате России, обыграв на выезде «Краснодар» и оторвавшись от ближайших соперников по турнирной таблице.

В заключительном, 30-м туре туре чемпионата страны «Спартак» сыграет с «Рубином», а «Ахмат» с «Краснодаром». Обе игры пройдут 22 июля.