«Зенит» обыграл «Краснодар» и досрочно стал чемпионом России

Петербургский «Зенит» досрочно стал победителем чемпионата России по футболу, обыграв в гостях «Краснодар» со счетом 4:2. «Зенит» стал шестикратным чемпионом страны.

В составе победителей голы забили Сердар Азмун (дубль на 5-й и 52-й минутах), Артем Дзюба (пенальти на 45-й минуте) и Алексей Сутормин (72-я).

В краснодарской команде дважды отличился Даниил Уткин (29-я и 50-я минуты матча).

Эта победа сделала петербургскую команду недосягаемой для ближайших соперников по турнирной таблице — столичного «Локомотива» и «Краснодара».

«Зенит» под руководством Сергея Семака выиграл второй чемпионат России подряд. Ранее клуб становился чемпионом в сезоне 2007 года (при Дике Адвокате), во время тренерства Лучано Спаллетти в сезоне 2010 и 2011/12 годов и при португальце Андре Виллаше-Боаше (сезон 2014/15). В 1984 году «Зенит» под руководством Павла Садырина стал чемпионом СССР.

По числу выигранных матчей за Россию «Зенит» догнал ЦСКА: у обеих команд по шесть побед. Больше только у московского «Спартака» — десять титулов.