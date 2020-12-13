Владелец «Сочи» призвал главного тренера «Спартака» проигрывать с честью

Ротенберг счел поведение тренера неправильным.

«Тут комментарии не нужны. Это заслуженная победа, все это видели. А Тедеско не прав на 200%. Нужно уметь с честью выигрывать. А еще больше в спорте важно уметь с честью проигрывать», — заявил владелец футбольного клуба.

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Спартак» прошел 12 декабря на стадионе в городе-курорте. Хозяева поля обыграли московскую команду со счетом 1:0. На 57-й минуте гол забил Кристиан Нобоа.

Тедеско заявил, что на его помощника Андреаса Хинкеля напал полузащитник «Сочи» бразилец Жоаозиньо. А тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин оскорбил его по национальному признаку и попросил покинуть Россию: Тедеско — итальянец.

Российский футбольный союз (РФС) начал проверку. Тедеско надеется, что к случившемуся будет приковано пристальное внимание. Он понимает, что эмоции — часть футбола, но важно помнить и про границы, которые нельзя переступать. Он добавил, что ни в спорте, ни в обществе нет места расизму, вражде на межнациональной и межэтнической почве, насилию. Главный тренер призвал больше времени уделять тому, что все они сильно любят: футболу.