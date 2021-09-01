Винер-Усманова рассказала, как убедила сестер Авериных остаться в спорте

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, как убедила Дину и Арину Авериных не уходить из спорта после Олимпийских игр в Токио.

«Я говорю: „Значит так, минуточку, курица мокрая. Тебя как страна встретила? Тебя как на Красную площадь повезли? Как вам министр иностранных дел Сергей Лавров сказал: ‚Дина, ты наше золото‘. И сейчас президент вам вручать будет награду. Вы как смеете? Вы с ума сошли? Убью. Быстро на тренировку“. И они пришли», — рассказала Винер-Усманова во время лекции на просветительском марафоне «Новое знание». Ее слова привело Ura.ru.

По словам Винер-Усмановой, Дина и Арина хотели прийти к ней 30 августа и объявить о завершении спортивной карьеры. Она смогла убедить спортсменок вновь вернуться к тренировкам.

Сестрам Авериным Винер-Усманова напомнила о том, как их поддерживали болельщики. В частности, они писали теплые слова о спортсменках в Сети и разрисовывали их портретами дома.

Дина Аверина рассказала, что во время Олимписких игр в Токио у нее чуть было не случился нервный срыв. Это произошло после неудачи ее сестры Арины. Справиться с эмоциями помог проверенный метод — медленная ходьба и глубокие вдохи и выдохи.