Дина Аверина рассказала об истерике на Олимпиаде

Гимнастка Дина Аверина в интервью Матч ТВ рассказала, что во время Олимписких игр в Токио у нее чуть было не случился нервный срыв. Это произошло после неудачи ее сестры Арины.

Дина выступала на Олимпиаде после Арины. Когда гимнастка узнала, что ее сестру постигла неудача — ей пришлось поменять ленту — спортсменка начала переживать. Она поняла, что если не выступит хорошо, сборная может остаться без медали.

«У меня просто впервые в жизни случилась истерика, я стала переживать», — поделилась Дина.

Справиться с эмоциями помог проверенный метод — медленная ходьба и глубокие вдохи и выдохи.

Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив израильтянке Линой Ашрам, написало Утро.ру.