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    01 сентября 2021, 12:10

    Дина Аверина рассказала об истерике на Олимпиаде

    Полина Гребенщикова

    Гимнастка Дина Аверина в интервью Матч ТВ рассказала, что во время Олимписких игр в Токио у нее чуть было не случился нервный срыв. Это произошло после неудачи ее сестры Арины.

    Дина Аверина рассказала об истерике на Олимпиаде

    Дина выступала на Олимпиаде после Арины. Когда гимнастка узнала, что ее сестру постигла неудача — ей пришлось поменять ленту — спортсменка начала переживать. Она поняла, что если не выступит хорошо, сборная может остаться без медали.

    «У меня просто впервые в жизни случилась истерика, я стала переживать», — поделилась Дина.

    Справиться с эмоциями помог проверенный метод — медленная ходьба и глубокие вдохи и выдохи.

    Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив израильтянке Линой Ашрам, написало Утро.ру.