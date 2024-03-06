Спорт 06 марта 2024, 00:54 Винер рассказала, почему сестры Аверины завершили карьеру Винер: Аверины завершили карьеру из-за Олимпиады под белым флагом РИА «Новости»

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Многократные чемпионки мира сестры Арина и Дина Аверины закончили спортивную карьеру из-за отказа от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Об этом заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, ее слова передала пресс-служба Олимпийского комитета России.

«Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», — заявила она.

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Спортсменки заявили о завершении карьеры 23 февраля.

Дина Аверина стала серебряной призеркой на Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Это прервало серию побед российских гимнасток на Играх в личном многоборье. Арина Аверина в тот год заняла четвертое место.

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики запретила российским и белорусским спортсменам принимать участие в соревнованиях под своей эгидой из-за украинского конфликта.

Ранее Винер заявила, что вместе с Диной и Ариной преодолела огромный путь. Она поблагодарила гимнасток за это и назвала очень грустной новость о завершении карьеры сестер.