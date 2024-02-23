Спорт 23 февраля 2024, 16:22 Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру Тренер Винер заявила, что шимнастки Дина и Арина Аверины завершили карьеру РИА «Новости»

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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, сестры Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Такое заявление сделала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер, сообщило РИА «Новости».

«Сегодня очень грустная новость. Я сейчас буду плакать. Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут», — сказала она.

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Винер добавила, что вместе с девочками в их спортивной карьере преодолела огромный путь. Она поблагодарило сестер за это.

Сестры Аверины — российские художественные гимнастки, входили в сборную России. Обеим спортсменкам по 25 лет. Арина является пятикратной чемпионкой мира, двукратной абсолютной чемпионкой Европы. Дина — одна из сильнейших спортсменок мира последних шести лет, серебряный призер Олимпийских игр в Токио.

Ранее российский фигурист Александр Самарин объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Он признался, что с нетерпением ждет нового этапа в своей жизни.