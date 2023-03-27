27 марта 2023, 14:58
Винер допустила, что оспорит отстранение от международных турниров по гимнастике
Тренер сборной России Винер: отстранение от турников FIG может быть оспорено
Отстранение главного тренера сборной России и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) может быть оспорено. Об этом она заявила в комментарии ТАСС.
«Мы, возможно, подадим апелляцию в дисциплинарный трибунал», — сказала Винер.
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Фонд гимнастической этики (GEF) в начале марте объявил о том, что на два года дисквалифицирует Винер от турниров под эгидой FIG. Согласно решению, ей запрещено подавать аккредитацию или участвовать в международных соревнованиях в качестве тренера или другого официального лица.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сочла такой поступок международных организаций дискриминацией. По ее словам, таким образом идет разрушение мирового спорта.
Отстранение России от соревнований
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