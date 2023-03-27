Спорт 27 марта 2023, 14:58 Винер допустила, что оспорит отстранение от международных турниров по гимнастике Тренер сборной России Винер: отстранение от турников FIG может быть оспорено РИА «Новости»

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Отстранение главного тренера сборной России и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) может быть оспорено. Об этом она заявила в комментарии ТАСС.

«Мы, возможно, подадим апелляцию в дисциплинарный трибунал», — сказала Винер.

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Фонд гимнастической этики (GEF) в начале марте объявил о том, что на два года дисквалифицирует Винер от турниров под эгидой FIG. Согласно решению, ей запрещено подавать аккредитацию или участвовать в международных соревнованиях в качестве тренера или другого официального лица.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сочла такой поступок международных организаций дискриминацией. По ее словам, таким образом идет разрушение мирового спорта.