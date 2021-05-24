«Лилль» выиграл чемпионат Франции по футболу

Футболисты «Лилля» на выезде обыграли «Анже» в заключительном туре чемпионата Франции по футболу. «Лилль» впервые за 10 лет стал чемпионом страны.

Матч завершился со счетом 2:1. В команде гостей голы забили Джонатан Дэвид и Бурак Йылмаз, реализовавший пенальти. У «Анже» отличился Анжело Фюльжени.

«Лилль» возглавил турнирную таблицу с 83 очками. До этого клуб выигрывал чемпионат Франции в 2011, 1951 и 1946 годах.

Последние три года титул завоевывал «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). В этот раз клуб на втором месте.

ПСЖ в воскресенье одержал победу над «Брестом» со счетом 2:0. Парижскому клубу помог автогол Ромена Февра. Окончательный счет матча установил Килиана Мбаппе.

«Лилль» и ПСЖ завоевали прямую путевку в самый престижный клубный турнир Европы Лигу чемпионов.

Также в Лиге сыграет «Монако», занявший третье место на французском чемпионате. Клуб потерял очки в матче с «Лансом» (0:0).

«Лион» и «Марсель» сыграют в Лиге Европы, «Ренн» выступит в Лиге Конференций.