Ветераны биатлона обвинили Губерниева в оскорблениях спортсменов

Авторами письма выступили ветераны биатлона, заслуженные мастера спорта, советские и российские тренеры, чемпионы мира и призеры Олимпийских игр. Они обратились к комментатору телеканала «Матч ТВ» с просьбой «прекратить словесные нападки и оскорбления» в адрес спортсменов национальной команды.

«Вы начали любить себя в спорте больше, чем в спорт в себе, что отражается на качестве ваших репортажей. Вы позволяете себе в прямом эфире, в различных СМИ и социальных медиа оскорбительные высказывания в адрес людей, ковавших годами славу отечественного спорта», — указали авторы обращения.

Ветераны биатлона призвали Губерниева не забывать, что, в отличие от прославленных спортсменов, его популярность «мимолетна». Авторы письма заявили, что комментатор получил свою известность в том числе благодаря спортсменам. Под письмом, помимо Тихонова, подписались также двукратный призер Олимпиады Александр Привалов, двукратный чемпион мира Юрий Колмаков, чемпион мира Геннадий Ковалев, заслуженный тренер России Анатолий Хованцев, олимпийский чемпион Владимир Аликин.

Губерниев ранее, в январе, раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону. Комментатор назвал «позором» то, что Россия впервые с 1995 года не выиграла золото на чемпионате Европы.