«Зла не хватает». Губерниев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону после поражения спортсменов во время смешанной эстафетной гонки на чемпионате Европы. Он подчеркнул, что спортсмены не заняли призовые места из-за непрофессиональности тренеров.

Гневный пост Губерниев опубликовал в своем Instagram. Губерниев отметил, что Россия впервые с 1995 года не выиграла золото в чемпионате Европы по биатлону, и назвал это позором. Комментатор отметил, что большинство спортсменов, которые участвовали в смешанной гонке 31 января, были к ней не готовы.

«Эту эстафету проиграли тренеры сборной России. Тренеры, вы поступили непрофессионально», — отметил он.

С таким же заявлением Губерниев выступил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Тренеры сборной России, вы проиграли эту эстафету. Зла не хватает. Вы поступили непрофессионально. Хорошо, что не в районе Монголии мы обитаем в этой эстафете. Мы проиграли гонку из-за вашей „работы“. Наши спортсмены всех победят, но не сейчас, до свидания», — заявил он.

Первое место в эстафете заняла команда Норвегии, российские спортсмены оказались на седьмой позиции.