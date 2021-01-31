«Зла не хватает». Губерниев раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону
Гневный пост Губерниев опубликовал в своем Instagram. Губерниев отметил, что Россия впервые с 1995 года не выиграла золото в чемпионате Европы по биатлону, и назвал это позором. Комментатор отметил, что большинство спортсменов, которые участвовали в смешанной гонке 31 января, были к ней не готовы.
«Эту эстафету проиграли тренеры сборной России. Тренеры, вы поступили непрофессионально», — отметил он.
С таким же заявлением Губерниев выступил в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Тренеры сборной России, вы проиграли эту эстафету. Зла не хватает. Вы поступили непрофессионально. Хорошо, что не в районе Монголии мы обитаем в этой эстафете. Мы проиграли гонку из-за вашей „работы“. Наши спортсмены всех победят, но не сейчас, до свидания», — заявил он.
Первое место в эстафете заняла команда Норвегии, российские спортсмены оказались на седьмой позиции.