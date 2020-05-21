Вернер может продолжить карьеру в итальянской Серии А

По данным издания, Вернер выразил готовность рассмотреть вариант с переездом в Италию. Представители «Интера» уже говорили с агентом футболиста о возможном трансфере. Отмечается, что кандидатура форварда также заинтересовала английский «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что новый сезон чемпионат Италии по футболу может стартовать первого сентября.

По словам чиновников, остановленный из-за пандемии сезон должен завершиться до 20 августа.