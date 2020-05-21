Вернер может продолжить карьеру в итальянской Серии А
Миланский «Интер» присматривается к бомбардиру немецкого «Лейпцига» Тимо Вернеру. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, Вернер выразил готовность рассмотреть вариант с переездом в Италию. Представители «Интера» уже говорили с агентом футболиста о возможном трансфере. Отмечается, что кандидатура форварда также заинтересовала английский «Ливерпуль».
Ранее стало известно, что новый сезон чемпионат Италии по футболу может стартовать первого сентября.
По словам чиновников, остановленный из-за пандемии сезон должен завершиться до 20 августа.