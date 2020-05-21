Старт чемпионата Италии по футболу назначили на 1 сентября
Новый итальянский чемпионат по футболу планируют начать 1 сентября. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на сайт национальной федерации футбола.
По словам местных чиновников, остановленный из-за пандемии сезон закончат до 20 августа.
Предполагается, что все встречи в рамках Кубка Италии пройдут до 31 августа. Если соревнование придется снова остановить, то победителей могут выбрать в формате плей-офф.
В настоящее время первое место в таблице чемпионата Италии занимает «Ювентус» (63 очка). На втором месте расположился «Лацио» (62), а за ним следует «Интер» (54).