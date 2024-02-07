Спорт 07 февраля 2024, 12:16 «Вашингтон» потерпел пятое поражение подряд, несмотря на гол Овечкина Гол Овечкина не принес победу «Вашингтону» в матче НХЛ с «Монреалем» РИА «Новости»

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Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» проиграла в матче с «Монреаль Канадиенс». Это поражение стало пятым подряд для клуба.

Встреча регулярного чемпионата НХЛ прошла в Вашингтоне и завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. Российский нападающий Александр Овечкин забросил шайбу в ворота соперника на 27-й минуте. Также отличился Расмус Сандин на 52-й минуте. Но эти две шайбы не помогли «Вашингтону» одержать победу.

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Хоккеист «Монреаля Канадиенс» Ник Сузуки с разницей в чуть больше минуты оформил дубль. Также две шайбы в матче на счету у Юрая Слафковски. Он оформил дубль с разницей в три минуты. Не решающую, но не менее важную шайбу забросил Майкл Пеццетта на 14-й минуте.

Заброшенная Овечкиным шайба в матче с «Монреалем» стал 10-й на счету российского нападающего в сезоне-2023/24 НХЛ. Пока за 45 игр чемпионата капитан команды набрал 32 очка — 10 голов и 22 передачи. При этом он попал в пятерку самых медленных хоккеистов сезона в НХЛ.

«Вашингтон» находится на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда заработала 51 очко.