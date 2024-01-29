Спорт 29 января 2024, 15:08 Российского хоккеиста включили в топ самых медленных игроков сезона-2023/2024 НХЛ Овечкин попал в топ-5 самых медленных игроков сезона-2023/2024 НХЛ JOEL MARKLUND / Global Look Press

Читать 360tv в

Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина включили в топ-5 самых медленных игроков сезона-2023/2024 Национальной хоккейной лиги. Информация об этом появилась в аккаунте JFreshHockey в соцсети X.

При составлении топа учитывали статистику количество ускорений в среднем за 60 минут игры, при которых спортсмен набирал скорость более 32 километров в час.

Реклама

В итоге Ови присудили в рейтинге третье место с показателем 0,5. Худший результат показал форвард «Эдмонтон Ойлерс» Кори Перри (0,3).

В минувшее воскресенье, 28 января, стало известно, что Овечкин смог сократить отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов.

Хоккеист забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» и привел общее количество шайб в матчах НХЛ до 831.

На счету рекордсмена лиги — Уэйна Гретцки — 894 гола в 1487 матчах.