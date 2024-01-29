29 января 2024, 15:08
Российского хоккеиста включили в топ самых медленных игроков сезона-2023/2024 НХЛ
Овечкин попал в топ-5 самых медленных игроков сезона-2023/2024 НХЛ
Российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина включили в топ-5 самых медленных игроков сезона-2023/2024 Национальной хоккейной лиги. Информация об этом появилась в аккаунте JFreshHockey в соцсети X.
При составлении топа учитывали статистику количество ускорений в среднем за 60 минут игры, при которых спортсмен набирал скорость более 32 километров в час.
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В итоге Ови присудили в рейтинге третье место с показателем 0,5. Худший результат показал форвард «Эдмонтон Ойлерс» Кори Перри (0,3).
В минувшее воскресенье, 28 января, стало известно, что Овечкин смог сократить отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке снайперов всех времен НХЛ до 63 голов.
Хоккеист забросил шайбу в матче с «Даллас Старз» и привел общее количество шайб в матчах НХЛ до 831.
На счету рекордсмена лиги — Уэйна Гретцки — 894 гола в 1487 матчах.
Хоккей
Россия
Александр Овечкин
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