29 февраля 2024, 18:27
Апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой подали в суд Швейцарии
Суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение CAS по делу Валиевой
В Верховный суд Швейцарии подали апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации сроком на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщил «Чемпионат».
CAS принял решение об отстранении Валиевой 29 января. Ее обвинили в нарушении антидопинговых правил. У россиянки забрали золото ОИ-2022. В начале февраля суд опубликовал материалы, связанные с этим делом.
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Оказалось, что в пробе спортсменки нашли вещество триметазидин. Его применение запрещено, поскольку препарат улучшает работу сердца.
Валиева утверждала, что триметазидин попал в ее организм случайно. По словам фигуристки, она съела приготовленный дедушкой десерт, который лежал на доске, где пенсионер измельчал свои таблетки для сердца. Однако такое объяснение не удовлетворило CAS.
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Суд
Камила Валиева
Швейцария
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