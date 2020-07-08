Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом»

Уточняется, что договор футболиста с «Кайратом» рассчитан на шесть месяцев с возможностью его продлить. В начале мая форвард расторг соглашение с «Коринтиансом», а 23 июня заявил, что переходит в «Кайрат».

По данным издания, 36-летний нападающий играл за московское ЦСКА с 2004 по 2013 год, уходя периодически в бразильские клубы на правах свободного агента. Он отыграл за столичный клуб 114 матчей, забил в общей сложности 120 голов и отметился 53 голевыми передачами.

Ранее пресс-служба московских спартаковцев опровергла информацию о том, что голкипер команды Александр Селихов находится в Орле.

«Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками», — заверили в пресс-службе, добавив, что видео на странице вратаря в Instagram сделано не самим спортсменом.

В аккаунте футболиста появилась видеозапись, на которой человек, не появляющийся в кадре, говорит о том, что у него украли в поезде обувь.