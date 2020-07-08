«Спартак»: Селихов находится в расположении команды и тренируется с остальными игроками

«Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками», — заверили в пресс-службе, добавив, что видео на странице вратаря в Instagram сделано не самим спортсменом.

По данным издания, ранее в аккаунте футболиста появилась видеозапись, на которой человек, не появляющийся в кадре, говорит о том, что у него украли в поезде обувь.

Накануне стало известно об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака».

«Томас Цорн покидает „Спартак“. Совет директоров футбольного клуба „Спартак-Москва“ принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора», — рассказала в Twitter пресс-служба красно-белых.

Уточняется, что имя нового гендиректора клуб назовет не позднее 15 июля. Его может заменить Вадим Васильев, который с 2013 по 2019 год совмещал посты гендиректора и вице-президента в «Монако».