facebook_pixel
    08 июля 2020, 15:53

    «Спартак»: Селихов находится в расположении команды и тренируется с остальными игроками

    Артур Блянихов

    Пресс-служба столичных спартаковцев опровергла информацию о том, что голкипер команды Александр Селихов находится в Орле. Об этом сообщил «Чемпионат».
    «Спартак»: Селихов находится в расположении команды и тренируется с остальными игроками

    «Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками», — заверили в пресс-службе, добавив, что видео на странице вратаря в Instagram сделано не самим спортсменом.

    По данным издания, ранее в аккаунте футболиста появилась видеозапись, на которой человек, не появляющийся в кадре, говорит о том, что у него украли в поезде обувь.

    Накануне стало известно об уходе Томаса Цорна с поста генерального директора «Спартака».

    «Томас Цорн покидает „Спартак“. Совет директоров футбольного клуба „Спартак-Москва“ принял решение о прекращении сотрудничества с Томасом Цорном, который занимал позицию генерального директора», — рассказала в Twitter пресс-служба красно-белых.

    Уточняется, что имя нового гендиректора клуб назовет не позднее 15 июля. Его может заменить Вадим Васильев, который с 2013 по 2019 год совмещал посты гендиректора и вице-президента в «Монако».