Спорт 23 апреля 2024, 00:48 В WADA объяснили разницу между допинг-пробами Валиевой и пловцов из КНР WADA: в допинг-пробе Валиевой было больше триметазидина, чем у китайских пловцов РИА «Новости»

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Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) объяснили разницу между допинг-кейсами российской фигуристки Камилы Валиевой и китайских пловцов, у которых также в допинг-пробах обнаружили триметазидин. Почему Валиеву за это дисквалифицировали, а китайских спортсменов — нет, объяснил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель, сообщило РИА «Новости».

«В деле Валиевой, это открытая информация, концентрация — 2,1 нанограмм на миллилитр, в случае с китайскими спортсменами концентрация намного ниже», — объяснил он.

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Кроме того, по словам Венцеля, в деле Валиевой не было ничего, что помогло бы исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнований.

Юрист также добавил, что первоначальную версию Валиевой о том, как препарат попал в ее организм, не поддержали эксперты и производители препарата. После этого спортсменка изменила версию, но опять же не представила доказательств. А в деле китайских пловцов, по словам Венцеля, у экспертов WADA не было поводов не поверить в случайное загрязнение проб.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года из-за триметазидина в допинг-пробе фигуристки.