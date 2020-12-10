Лимит на иностранных футболистов в РПЛ менять не будут

«Пока никаких изменений в вопросе лимита на легионеров мы не планируем», — заявил министр.

При этом еще в конце ноября он предлагал поменять количество иностранных игроков в Российской премьер лиге после неудачных выступлений российских команд в еврокубках.

Сезоне 2020–2021 года российские клубы, направляющие команды для участия в РПЛ могут выставлять не более восьми иностранных футболистов.

В Лиге чемпионов «Краснодар» проиграл на своем поле испанской «Севилье» со счетом 1:2. С таким же счетом закончилась встреча «Зенита» и «Боруссии». Тяжелое поражение нанесла «Бавария» московскому «Локомотиву», забив два мяча в его ворота и не пропустив ни одног гола в свои.