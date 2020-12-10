«Локомотив» потерпел поражение от «Баварии». Игра на гостевом поле завершилась со счетом 0:2. Так россияне закрыли групповой этап футбольной Лиги чемпионов.

В составе победителей точными ударами отметились Никлас Зюле и Эрик Шупо-Мотинг, сообщила «Газета.ru».

Из трех российских участников Лиги играть дальше будет только «Краснодар» (с пятью очками в группе). Соперник клуба в 1/16 финала Лиги Европы определится по итогам жеребьевки 14 декабря. «Локомотив» с тремя очками и «Зенит» с одним завершили евросезон.

Мюнхенцы по итогам игры с «Локомотивом» набрали 13 очков.