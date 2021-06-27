Сборная Чехии обошла Нидерланды в одной восьмой Евро-2020

Встреча команд Чехии и Нидерландов в матче одной восьмой финала чемпионата Европы по футболу закончилась со счетом 2:0. Голландцы всухую проиграли противникам оставшись без защитника во втором тайме. Об этом сообщила «Газета.ru».

Первая половина игры прошла без забитых мячей. В начале второго тайма защитник команды Нидерландов Матиас Де Лигт получил красную карточку от арбитра и ушел с поля.

Оставшаяся в меньшинстве команда не смогла оказать соперникам достойного сопротивления. К середине второго тайма чешский полузащитник Томаш Холеш забил первый гол за все время игры.

За 10 минут до финального свистка нападающий Патрик Шик увеличил преимущество чешской команды, не оставив голландцам ни одного шанса.

В групповом этапе сборная Чехии стала третьей в группе D, заработав четыре балла. На ее счету победа над сборной Шотландии (2:0), игра вничью с командой Хорватии (1:1) и проигрыш английским футболистам (0:1).

Команда Нидерландов была лидером группы C, набрав девять баллов. Футболисты выиграли все три матча против сборных Украины (3:2), Австрии (2:0) и Северной Македонии (3:0).

В четвертьфинале сборная Чехии встретится с командой Дании. Матч пройдет 2 июля.

Красную карточку голландскому защитнику в матче со сборной Чехии принял российский арбитр Сергей Карасев. Свое решение он принял видеоповтор спорного момента. Это произошло впервые в истории чемпионата Европы.