Российский арбитр первым в истории удалил футболиста при помощи VAR в плей-офф Евро

Российский арбитр Сергей Карасев удалил с поля футболиста из Нидерландов после видеопросмотра. Это произошло впервые в истории европейского первенства.

Красную карточку получил защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лигт. Футболист сыграл рукой и не дал чешскому спортсмену Патрику Шику выйти один на один. Судья еще раз посмотрел этот момент и расценил игру защитника как фол последней надежды.

Сборная Нидерландов играет против команды Чехии в матче 1/8 финала Евро-2020. Во втором тайме счет составляет 0:2 в пользу чехов. На 68-й минуте встречи гол удалось забить Томашу Голешу, а на 80-й отличился Патрик Шик. Матч проходит на «Пушкаш Арене» в Венгрии.

В групповом этапе сборная Нидерландов заняла первое место, выйдя в плей-офф. В группе C команда опередила Австрию, Украину и Северную Македонию. Сборная Чехии выступала в группе D, разместившись в ней на третьей строчке.

Ранее видеоподборку самых забавных моментов группового этапа Евро-2020 опубликовал Союз европейских футбольных организаций (UEFA).