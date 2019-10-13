Усик выбрал себе соперника

В очередном поединке спортсмен хотел бы посоревноваться с победителем боя между британцем Энтони Джошуа и американцем Энди Руисом. При этом предпочтение он отдает Джошуа.

Усик поучаствовал в первом для себя бою в супертяжелом весе 13 октября в Чикаго. Тогда он победил американца Чеза Уизерспуна. Соперник украинца отказался продолжать бой после седьмого раунда. Благодаря этому Усик одержал 17-ю победу в профессиональной карьере. Он ни разу не потерпел поражения.

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После того поединка Усик заявил о желании драться с сильнейшими представителями супертяжелого веса. А еще он намерен бороться за чемпионский титул.

Джошуа и Руис встречались на октагоне в июне. Американец одержал победу и получил четыре чемпионских пояса. Бой-реванш намечен на 7 декабря.